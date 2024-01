Arrestat per posar-se agressiu i trencar el seu mobiliari

Actualitzada 30/01/2024 a les 06:07

Un home de 55 anys va ser arrestat diumenge quan la seva esposa va requerir la policia perquè s’havia posat agressiu i havia trencat mobiliari de casa seva. Quan els agents hi van intervenir, l’home els va intentar agredir, els va insultar i els va amenaçar. Un cop el van traslladar al despatx central, el detingut va proferir un cop de peu a l’abdomen d’un policia.

La policia ha detingut des de divendres un total de 10 persones per donar positiu en alcohol o drogues al volant. Set d’elles, la majoria turistes, conduïen sota els efectes de l’alcohol, amb taxes de 0,85 a 2,40. La més elevada es va registrar diumenge a la tarda en un control a un conductor de 49 anys i resident al país.

La policia va detenir un turista de 30 anys per desobediència, resistència i per reaccionar de manera desproporcionada amb els agents després que la matinada de diumenge el localitzessin caminant per la CG-2 al port d’Envalira sense samarreta, desorientat i en estat d’embriaguesa.