Actualitzada 30/01/2024 a les 06:06

El Servei de Política Lingüística del Govern va posar en marxa la fase formativa del desè concurs de curtmetratges RECcrea, amb la col·laboració de l’Associació Ull-Nu. Fins al març es faran sessions a les aules de segon d’ensenyança de tot el país per orientar els joves sobre com elaborar guions, com produir curtmetratges o com dirigir els intèrprets.