La targeta solidària de MoraBanc recull 74.531 euros per a 22 entitats socials

Actualitzada 29/01/2024 a les 13:52

Les targetes solidàries de MoraBanc han recaptat durant el 2023 un total de 74.531 euros, entre les aportacions dels clients i les del mateix banc. Des del començament del projecte, el projecte social de MoraBanc ha recaptat 1.378.114 entitats per a les entitats col·laboradores. Els diners recaptats es reparteixen segons la voluntat de la clientela entre les ONG participants.Actualment, participen en el programa 22 entitats: Infants del Món, La Gavernera, UNICEF, Càritas Andorrana, AINA, Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, IBO-Àfrica, Mans Unides, Fundació Clara Rabassa, Cooperand, Bomosa, Carisma, Hi Arribarem, Fundació Privada Tutelar, Associació Marc GG, l’Associació de Dones d’Andorra, Creu Roja Andorrana, AUTEA, el Patronat Dames de Meritxell, Andorra Telethon, FADEA i Cooperació pel desenvolupament local (CDL).Els donatius de la targeta solidària provenen de la solidaritat dels clients que participen en aquest projecte mitjançant donatius i arrodoniments de les compres. Per cada compra efectuada amb la targeta s’aporten, a les entitats que determini el client, els cèntims que manquen fins a arrodonir l’import al dècim o a l’euro superior. De la mateixa manera, MoraBanc participa amb el mateix import de les aportacions de la clientela i els arrodoniments de les compres.