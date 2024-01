La nova exposició del Museu Carmen Thyssen impactarà el sentit auditiu

Actualitzada 29/01/2024 a les 13:04

La nova exposició del Museu Carmen Thyssen està pensada des d'una perspectiva sonora. "Sons. Analogies musicals" és una proposta de 31 peces artístiques on els espectadors podran gaudir dels quadres a través de la mirada, però també a través del so gràcies a l'acompanyament musical que tindran les obres. L'espai cultural d'Escaldes-Engordany ha optat per aquesta experiència amb l'objectiu d'aproximar i sentir els treballs artístics d'una manera diferent. El 21 de febrer s'inaugurarà i es podrà visitar fins al 5 de gener del 2025.

Una tretzena de les peces que hi formen part s'exposaran per primera vegada dins la col·lecció Carmen Thyssen. A més, la mostra comptarà amb treballs de tres pintores, un aspecte que des del Museu han reivindicat, ja que hi ha la voluntat de visibilitzar el discurs femení.