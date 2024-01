El supermercat Mercadona capitalitza l’atracció del comprador d’Andorra

El tax free ha suposat el retorn de 5,04 milions d’euros a residents a Andorra durant el 2023, segons les dades facilitades per l’Agència Tributària espanyola. La xifra és gairebé un milió d’euros més elevada que la d’un any enrere, quan les devolucions de l’IVA de productes adquirits a Espanya van sumar 4,16 milions d’euros. La hisenda espanyola constata que “la majoria de sol·licituds de reemborsament corresponen a compres de productes alimentaris” i certifiquen l’impacte que té l’establiment Mercadona en aquesta xifra. I és que el supermercat té un sistema automàtic i molt àgil de retorn per als clients d’Andorra