L'avió de Gabon

Una empresa andorrana amb treballadors subcontractats s’encarregava dels vols oficials del president del país africà fins que el governant va ser enderrocat.

Una empresa radicada a Andorra amb dos socis andorrans, les Illes Caiman, Malta, i el màxim mandatari de Gabon, que no té avió presidencial. Aquestes són les claus per comprendre una història rocambolesca amb un final dolent a causa del cop militar que va enderrocar el president reelecte, Ali Bongo Ondimba, a les eleccions celebrades el 26 d’agost passat. Bongo no tenia avió presidencial propi per als desplaçaments a altres països, així que va decidir contractar una empresa que s’adaptés a l’agenda presidencial i li proporcionés l’aparell segons les seves necessitats. Fonts que coneixen amb detall la història expliquen que la