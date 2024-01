Els pagesos catalans anuncien talls de carretera el 5 de febrer

Actualitzada 29/01/2024 a les 18:09

Els pagesos catalans se sumen a les protestes per la situació del sector i anuncien talls de carreteres per al 5 de febrer, segons han fet públic diverses organitzacions agràries. La mobilització se suma a les que estan fent els agricultors a diferents països europeus per queixar-se per la situació del sector i si es confirma arribarà després de tres dies de bloqueig de l'accés a Andorra pels pagesos francesos. El tall es va iniciar divendres a la cruïlla de La Croisade, abans de l'Ospitalet, i es va mantenir fins ahir a la tarda.Els agricultors catalans afirmen que volen "parar el país" [Catalunya] i per això preveuen tallar autopistes, autovies i entrades a les capitals de demarcació i encara es desconeix l'afectació que pugui tenir per a les vies d'accés a Andorra. L'objectiu és que la població sigui conscient de la reclamació que fan per tenir preus justos, contra les importacions de tercers països i perquè consideren que la normativa els obliga a seguir una burocràcia feixuga, segons han manifestat.Els agricultors critiquen que el govern espanyol no vulgui negociar els salaris dels treballadors del sector per a la propera campanya i que hi hagi una pujada d'impostos que asseguren "haurien d'estar bonificats".