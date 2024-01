Estableixen dimecres 31 com a ultimàtum per aconseguir una resposta satisfactòria

Els agricultors francesos que havien bloquejat des de divendres la carretera que dona accés al Pas, en l’encreuament de l’RN-22 amb l’RN-320, van recollir el campament i van retirar els tractors de la calçada ahir abans de les cinc de la tarda tal com havien anunciat. Així, la circulació va quedar reoberta amb pas lliure per circular per la carretera transfronterera, tot i que el tall va provocar que durant el vespre hi hagués cues de sortida del Principat amb set quilòmetres de retencions, des de la capital fins a la frontera amb el riu Runer. La marxa dels manifestants, però, no