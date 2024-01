Detingut un home de 49 anys amb 2,40 d'alcoholèmia

Actualitzada 29/01/2024 a les 12:37

La policia ha detingut des del divendres un total de 10 persones per donar positiu en alcohol o drogues al volant. Set d'elles, la majoria de les quals turistes, conduïen sota els efectes de l'alcohol. Els arrestats tenen entre els 24 i el 65 anys i van ser controlades amb taxes de 0,82 a 2,40. La més elevada es va registrar el diumenge a la tarda a un control a un conductor de 49 anys i resident al país. Pel que fa als tres arrestat per conduir sota els efectes dels estupefaents, tenen 23, 29 i 37 anys i dos d'ells són turistes. El més jove, a més es trobava amb possessió d'1,1 grams de cocaïna.Amb un gram de cocaïna també es va controlar diumenge al migdia un altre turista que accedia al Principat per la frontera del riu Runer.Finalment, un altre home de 42 anys i no resident va ser detingut a Canillo per incomplir una ordre d'expulsió administrativa.