Camina per la CG2 sense samarreta i l'arresten per resistència

Actualitzada 29/01/2024 a les 12:16

La policia va detenir durant el cap de setmana un turista de 30 anys per reaccionar de manera desproporcionada amb els agents després que la matinada de diumenge el localitzessin caminant per la carretera general 2 al port d'Envalira sense samarreta, desorientat i en fort estat d'embriaguesa i l'acompanyessin fins a l'hotel del Pas de la Casa on s'allotjava. L'home ha estat detingut per un delicte contra la funció pública per desobediència, resistència i per reaccionar de manera desproporcionada.