Andorra Endavant s'assessora sobre l'acord d'associació a un despatx de Brussel·les

Actualitzada 29/01/2024 a les 18:08

Andorra Endavant ha organitzat una reunió el pròxim 12 de febrer a les 11 hores als despatxos de Gide a Brussel·les. Es tracta d'una trobada amb un dels gabinets de més renom pels temes europeus per tenir una anàlisi experta sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea, segons confirma el grup parlamentari. En la reunió hi seran presents diversos representants de les institucions a més dels assessors del gabinet esmentat i d'Andorra Endavant; en aquesta trobada s'aclariran qüestions rellevants, especialment en l'àmbit dels annexos pendents.D'aquesta manera, Andorra Endavant assegura que "aposta per la transparència i la participació del poble" i afegeix que la ciutadania "pugui prendre decisions ben fonamentades sobre l'acord d'associació amb la UE".