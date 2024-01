La Fiscalia treballa un nou projecte per assistir els menors que han patit abusos sexuals

“La caseta dels nens”, així és com s’anomena el nou projecte que s’està elaborant des de la fiscalia en col·laboració amb Afers Socials, els agents sanitaris i la policia, per donar assistència als menors que hagin patit maltractaments o abusos sexuals. Segons va explicar Elisabeth Puente, fiscal adjunta a la sala de menors de la Batllia, “la finalitat és que tots els nens que han estat maltractats o agredits sexualment puguin tenir un lloc on, sentint-se segurs, puguin ser visitats per tots els professionals i no hagin d’estar anant a la policia, després a l’hospital, en acabat al psicòleg”. Puente va