Guia de protecció de dades per al sector immobiliari

Per celebrar el Dia de Protecció de Dades obrim un procés participatiu per elaborar una guia conjunta sobre la protecció de dades en el sector immobiliari. Pots consultar-la aquí i enviar els teus suggeriments a apda@apda.ad abans del 26 de febrerhttps://t.co/wupxJyGyHC — Agència Andorrana de Protecció de Dades (@AndorraDPA) January 28, 2024

L'Agència de Protecció de Dades (APDA) ha facilitat un procés participatiu obert a la ciutadania a través del qual les persones poden aportar els seus suggeriments i consells per a elaborar una "guia conjunta" en el sector immobiliari. L'Agència ha facilitat una guia preliminar on s'hi detalla alguns aspectes a tenir en compte a l'hora de fer les aportacions. Els interessats ho hauran d'enviar al correu electrònic de l'Agència, apda@apda.ad, abans del 26 de febrer, amb l'assumpte "Consulta prèvia Guia PD sector immobiliari".La cap de l'organisme, Resma Punjabi, ja va manifestar el passat mes d'octubre la necessitat de disposar d'un document que "detalli la informació necessària i exacta" que pot sol·licitar una immobiliària a l'hora de llogar una vivenda. Entre algunes de les infraccions que va destacar està la demanda dels punts de la CASS o els extractes bancaris. Punjabi va admetre doncs que el sector immobiliari "té dificultats per adaptar-se a la llei".