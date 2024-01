Majoral reclama una reflexió de país per recentrar un espai “disgregat” en múltiples formacions en els últims anys

Cal reagrupar la dreta i el centredreta. L’empresari i polític Josep Majoral, actualment conseller de la minoria al comú de Sant Julià de Lòria, reclama una reflexió “nacional” per “recentrar” un espai polític que s’ha “disgregat” en els últims anys en múltiples formacions. “Viuen 80.000 persones al país i quasi hi ha més partits que habitants. Acció, Terceravia, Demòcrates, Liberals... i encara me n’he descuidat uns quants”, afirma amb ironia. Més enllà del debat sobre noms i partits, Majoral considera més urgent reunir de nou tots els qui s’identifiquen amb la dreta i el centredreta en un espai polític

