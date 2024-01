Els establiments denuncien que els clients han baixat entre un 70% i un 90%

La posició dels agricultors francesos continua inamovible a l’espera de la resolució de les negociacions amb el govern gal, al qual exigeixen una indemnització per les pèrdues econòmiques que s’han originat per la sequera i l’augment del preu del carburant. Ahir ja van anunciar que mantindrien el bloqueig fins avui a les 17.00 hores, i per tant continuarien els talls a l’encreuament de l’RN-22 amb l’RN-320, on han desplegat un campament amb mobiliari i provisions de menjar i aigua. Christian Tallant, un dels manifestants, va assegurar que “tenim pensat quedar-nos i fins i tot reprendre la protesta si no aconseguim el