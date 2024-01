“M'he dedicat tota la vida a la sastreria, que és el que m'agrada”

Des de molt jove s’ha dedicat a confeccionar vestits i fa uns dies que ha guanyat el premi a la trajectòria professional, després de més de 70 anys entregats a l’ofici. Com van ser els seus inicis? Vaig néixer a l’últim poble del Pallars Sobirà, on vaig ser molt feliç de petit, i als 16 anys vaig decidir deixar els estudis i marxar a fer de sastre a una hora de casa. Imagina’t si en fa temps, d’això, que les màquines encara anaven a pedal i les planxes funcionaven amb carbó. L’home amb qui vaig treballar em cuidava com si fos un