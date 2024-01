Els taxistes denuncien males praxis dels VTC

Els conductors de CityXerpa agafen a clients sense que demanin el viatge a través de l’app

El sector del taxi denuncia males pràctiques per part dels VTC. L’associació de taxistes apunta que des de fa temps els conductors de CityXerpa recullen gent “a mà alçada”, com si fossin un taxi. Quan la seva funció ha de ser la de recollir els clients només quan aquests facin el tràmit per l’aplicació. “Ells juguen brut”, va assegurar Marcio Pereira, president de l’associació de taxistes, referint-se a les tècniques que utilitzen els riders, com la de “posar-se a les sortides de les discoteques i el casino per recollir clients”. Aquesta és una situació que no és nova i que el