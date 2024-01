Dos andorrans participaran al 'Parlament Francophone des Jeunes'

Actualitzada 28/01/2024 a les 20:06

La delegació del Consell General a l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) ha seleccionat a dos andorrans per participar en la 10a edició del 'Parlement Francophone des Jeunes' (PFJ) que se celebrarà a principis de juliol a Montreal, Canadà. Segons informa el Consell General, els seleccionats han estat Inés Bafaluy i Marc Salinas, dos candidats d'entre els 18 i 25 anys, d'entre la desena de sol·licituds presentades. Es farà públics el 7 de febrer tots els candidats aptes per assistir a la trobada i, entre finals de març i principis d'abril, es faran les correspondents reunions per explicar el funcionament del certamen.El PFJ va ser promogut pels caps d'estat i de govern de la Francofonia, reunits el setembre de 1999 amb motiu de la Cimera de Moncton. La primera edició es va celebrar l’any 2001 al Quebec, des de llavors es celebra bianualment i compta amb el suport financer de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).