Suport a Kosovo perquè sigui membre del Consell d'Europa

Actualitzada 27/01/2024 a les 08:00

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va rebre ahir la visita de la viceprimera ministra i ministra internacional d’Afers Exteriors de Kosovo, Donika Gërvalla-Schwarz, amb l’objectiu de refermar els vincles entre els dos països.

Després d’una sessió de treball conjunta amb el cap de Govern, Xavier Espot, el Principat va fer oficial el suport a Kosovo en la seva fita d’esdevenir membre del Consell Europeu i en la seva futura candidatura com a membre de ple dret de l’Organisme Internacional de la Francofonia. Imma Tor va recordar que Andorra va ser un dels primers països a reconèixer la independència de Kosovo el 2011 i que “des d’aquella època hem tingut una relació molt estreta, especialment en el marc dels organismes internacionals”. Donika Gërvalla-Schwarz va destacar la fortalesa d’ambdós països a l’hora de mantenir la seva independència i va agrair el suport del Principat, destacant que per primer cop havia pogut viatjar al país amb el passaport “sense necessitat d’una visa o un document addicional”. La ministra de Kosovo va concloure expressant la voluntat d’aprofundir en la relació amb Andorra.

En les relacions bilaterals, es van encetar les converses per iniciar col·laboracions en àmbits com la digitalització i el turisme. També es va plantejar la possibilitat d’organitzar que els estudiants kosovars puguin fer curtes estades al Principat, un projecte embrionari que segons Tor “encara s’haurà de precisar tant en l’àmbit jurídic com en el d’immigració”.

La visita de Donika Gërvalla-Schwarz va continuar amb una trobada amb els síndics generals i una visita cultural amb la presència de la ministra de Cultura, Mònica Bonell.