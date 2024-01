La legislació ja es pot consultar actualitzada al web del BOPA

Actualitzada 27/01/2024 a les 06:20

Elha ampliat els serveis que ofereix amb l’accés gratuït i obert a tots els ciutadans a www.portaljuridicandorra.ad, on es pot consultar des d’ahir la legislació actualitzada i consolidada del Principat. El portal web ofereix els textos refosos de lleis i reglaments a partir del 1989, any d’aparició del primer BOPA, i les redaccions històriques de cada llei i reglament que hagin tingut modificacions. A més, també disposa d’una fitxa de situació de cada document, amb les modificacions sofertes, cercador, índex de documents i versions per imprimir.