'A l'espera' de les mesures del Govern francès

Actualitzada 27/01/2024 a les 13:22

DISSABTE 27/01 12H Continuen les afectacions als accessos al país des de França (RN22 i RN320) a causa de les manifestacions.



ℹ️ ️ https://t.co/d4910ad5l2 pic.twitter.com/dqr3CJtEVj — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) January 27, 2024

La mobilització dels agricultors francesos es manté viva i 'a l'espera' d'una reacció per part del Govern frànces per al benefici del sector i dels treballadors agrícoles. Així ho ha manifestat aquest matí Christian al Diari, un dels protestants instal·lats a l'encreuament de l'RN-22 amb l'RN-320, on s'ha desplegat un campament amb mobiliari i provisions de menjar i aigua. El protestant ha expressat la "insatisfacció" davant de les mesures avançades pel primer ministre de França, Gabriel Attal , considerant-les "poc ajustades".El reclam del sector és obtenir de manera "urgent" una indemnització per les pèrdues econòmiques que s'han originat per la sequera a la Cerdanya francesa en el darrer any, en què calculen que ascendeix als dos milions d'euros. Els manifestants argumenten que "les assegurances i el Govern no es fan càrrec de les pèrdues" i defensen que "fa dos mesos que estem esperant les ajudes".Davant la insatisfacció, els agricultors confirmen que romandran fins demà com a mínim instal·lats al tram de l'Ospitalet fins a Andorra i no descarta allargar els talls més dies mentre no reben respostes del Govern francès.La primera nit de campament ha deixat una incidència de matinada en constatar danys materials en un dels tractors aturats. Els vidres del turisme han quedat trencats per cops de rocs i pedres. Tot i això, la jornada d'avui està sent "tranquil·la" amb una menor afluència de vehicles. Es manté la impossibilitat d'accedir al Principat, però els cotxes provinents d'Andorra sí poden accedir al país veí amb passis cada 20 minuts. Mobilitat recomana buscar rutes alternatives, com ara, el coll de Puymorens, per als vehicles que facin algun trajecte transfronterer.