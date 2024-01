Els partidaris del 'sí' a l'acord confien a revertir la davallada de suports

Espot es va mostrar “preocupat” i el PS demana “paciència” de cara a la campanya de comunicació

La caiguda pronunciada dels suports al sí en el referèndum sobre l’acord d’associació amb la UE no va passar desapercebut en l’esfera política. Ja ho va advertir el coordinador del grup de sociologia d’AR+I, Joan Micó, que va augurar que “la classe política el mirarà molt”. No li va faltar raó, perquè les reaccions entre els dirigents no es van fer esperar. Entre els partidaris del sí, sobretot va ser el grup impulsor de l’acord i el seu màxim responsable, el cap de Govern, Xavier Espot, que va manifestar “preocupació” perquè “la davallada és un fet palès i així l’hem

