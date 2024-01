Els afectats es quedaran a viure al carrer de la Callaueta i no es mudaran a l’altra llar

Isabel i el seu germà Antonio no tenen la intenció de canviar d’habitatge, per ara. Tot i que els afectats van aconseguir trobar un pis com a alternativa per si finalment els desnonaven, les dues persones es quedaran on han viscut durant tot aquest temps, a la llar del carrer de la Callaueta, fins que la justícia no indiqui al contrari. “De moment no, l’advocat m’ha dit que no em mogui d’aquí”, va explicar Isabel Ruiz al Diari sobre si té la intenció de mudar-se a l’altre pis. Els germans no van ser desnonats perquè abans-d’ahir van poder efectuar el pagament

