Els manifestants francesos van considerar insuficient la mesura de l’executiu gal de reduir els impostos sobre el combustible dièsel

Les manifestacions dels agricultors a França continuaran durant el cap de setmana i l’accés al Pas de la Casa seguirà tallat. Així ho va explicar un dels manifestants, Christian Tallant, que va considerar insuficient la mesura de mantenir la subvenció sobre el combustible dièsel per a l’ús agrícola que va presentar ahir el primer ministre francès, Gabriel Attal. Tallant va afirmar que no marxaran fins que no s’aconsegueixin les ajudes que els van prometre per combatre la sequera a la Cerdanya francesa, que pugen a 2 milions d’euros i que els agricultors reclamen al seu govern. L’agricultor va demanar la col·laboració