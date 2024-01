Detingut un home per furtar tabac per valor de 600 euros

Actualitzada 27/01/2024 a les 06:16

La policia va detenir aquesta setmana un home de 35 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per furtar tabac amb un valor superior als 600 euros en un supermercat del Pas de la Casa. Els fets van tenir lloc el passat dimarts, i quan els agents el van localitzar i controlar després de rebre l’avís, l’home els va intentar agredir. Per aquest motiu també va ser arrestat per un delicte contra la funció pública.

D’altra banda, en els darrers dies el cos de seguretat va detenir cinc persones més com a presumptes autores de delictes contra la salut pública. Els cinc detinguts són homes entre els 22 i els 38 anys i no residents, dels quals quatre duien a sobre quantitats prohibides d’estupefaents, entre els quals haixix, cocaïna i èxtasi. El darrer, que estava alcoholitzat, provocava aldarulls en un hotel a causa del seu alt estat d’embriaguesa.