Calor de maig per un mes de gener

Actualitzada 27/01/2024 a les 17:02

4 dels 7 dies més càlids️per a un mes de gener a les Salines (1.445m)s'han registrat aquesta setmana durant aquest episodi càlid



☝️Les mitjanes d'aquests dies correspondrien a una temperatura normal dels primers 10 dies de maig️

La diferència és la inclinació del sol☀️ https://t.co/8KtaDy7tBy pic.twitter.com/ukUPCZ7jGn — Acció Climàtica Andorra (@accioclima) January 27, 2024

El servei meteorològic ha registrat avui una temperatura de 17,2 graus a les Salines, a 1.445 metres d'alçada, el setè registre més alt per un mes de gener des de l'any 2003, en què els tres primers del rànquin corresponen als tres dies anteriors. En aquet sentit, Acció Climàtica ha assegurat que es tracta d'un episodi càlid amb unes mitjanes que serien "normals" durant els primers 10 dies de maig, en què l'única diferència és la inclinació del sol. Els termòmetres marcaran avui màximes de 18 graus a la vall central i de 3 graus al Pas, mentre que les mínimes no assoliran els sota zero. Indicaran 4 graus a Andorra la Vella i 0 justos a la localitat encampadana.