Alerta per la facilitat d'accés a la pornografia en edats primerenques

Actualitzada 27/01/2024 a les 13:57

El doctor Francisco Ferre, cap del servei de Psiquiatria de l’hospital Universitari Gregorio Marañón, ha clos aquest migdia les jornades de salut mental en adolescents amb una ponència sobre les addiccions tecnològiques. Concretament, Ferre ha posat l'accent en la facilitat en l'accés a la pornografia en edats primerenques i ho ha atribuït, sobretot, a la tinença de telèfons mòbils abans dels 12 anys: “Hi ha una pressió social excesiva per accedir a la nova vida virtual”. Segons el ponent, aquesta pressió recau en els pares que acaben accedint a que els infants disposin de dispositius. "Els menors tenen accés a un univers de continguts que escapa de les mans dels pares i que poden ser nocius per la seva salut mental”, ha assegurat.Ferre ha fet incís en la col·laboració de l'hospital Gregorio Marañón amb el Principat en la unitat d’addiccions a les noves tecnologies. “Estem treballant en digitalitzar l’accés, de manera que només amb la targeta sanitària puguis auto-citarte”. Segons ell, això obrirà el diàleg sobre addiccions i facilitarà la inclusió de persones en situació de vulnerabilitat o dependència. Així, els pacients no hauran de contactar de manera directa amb el metge de capçalera i podran accedir al cribatge de la unitat d’addiccions.