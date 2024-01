Un tractament amb cèl·lules mare evita l'amputació d'una cama

La pacient, resident a Andorra, portava des del 2019 amb una isquèmia crítica

Esther Sebastià, una resident andorrana que portava des del març del 2019 amb una isquèmia crítica a la cama esquerra, va poder evitar l’amputació gràcies a un tractament amb cèl·lules mare. La pacient tenia incapacitat per treballar i fer vida normal, i després de ser diagnosticada per un equip mèdic del SAAS, format pels doctors Efrem Gómez Jabalera i Xavier Jiménez, d’arteriopatia obliterant, i de realitzar més de deu intervencions que no van poder solucionar el seu estat, va contactar amb la doctora Montserrat Salarich. La metgessa tenia experiència a tractar pacients amb isquèmia crítica amb cèl·lules mare amb molt bon