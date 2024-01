Tesi doctoral sobre el blanqueig de diners al dret penal andorrà

Actualitzada 26/01/2024 a les 18:47

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit avui la lectura de la tesi doctoral de la magistrada del Tribunal de Corts i aspirant a jutge a Estrasburg, Canòlic Mingorance, que du per títol 'El blanqueig al Dret Penal andorrà: l’impacte del GAFI' i ha estat dirigit per Josep Maria Tamarit. Segons informa la universitat, la tesi avalua la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) des d’un punt de vista nacional, de la sobirania legislativa en matèria penal. L’estudi permet identificar les "mancances" del sistema punitiu en matèria de blanqueig de capitals a Andorra i avança propostes de millora del sistema en base a les dades obtingudes i dels estàndards de l'entitat internacional.La tesi ha obtingut una qualificació d'excel·lent per unanimitat i, amb Mingorance, són 21 les persones doctorades per l'UdA des de que es va posar en marxa el programa de Doctorat el curs 2009-2010. El tribunal ha estat format per Carmen Navarro (UdA), Geòrgia Garriga (Universitat Autònoma de Barcelona), Ramon Ragués (Universitat Pompeu Fabra), Rafael Rebollo (UAB) i Isidoro Blanco (Universitat d’Alacant).