Els manifestants es concentraran avui a la cruïlla de La Croisade, via que uneix el país amb França

El tram final d’aquesta setmana es preveu complicat a pocs quilòmetres de la frontera nord del país. Els agricultors francesos tenen la intenció de tallar carreteres com a senyal de protesta per l’augment dels preus dels carburants. Aquest fet pot afectar les entrades de vehicles per la zona de la duana gal·la durant tot el cap de setmana. Des del passat dijous grups del sector primari ja han bloquejat algunes autovies franceses per la indignació de les reformes mediambientals que vol aplicar la Unió Europea i que afecten negativament les seves economies, però des d’avui i fins diumenge les concentracions