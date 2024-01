Kosovo demana el suport del Principat en el panorama internacional

Actualitzada 26/01/2024 a les 11:57

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha rebut avui a la visita de la viceprimera ministra i ministra internacional d'Afers Exteriors de Kosovo, Donika Gërvalla-Schwarz. Després d'una sessió de treball conjunta amb el cap de Govern, Xavier Espot, el Principat ha acceptat donar el suport a Kosovo per esdevenir membre del Consell Europeu, així com també en la seva futura candidatura com a membre de ple dret de l'Organisme Internacional de la Francofonia.En les relacions bilaterals, s'han iniciat converses per organitzar estades de joves estudiants kosovars al Principat.La visita de Donika Gërvalla-Schwarz, finalitzarà aquesta tarda amb una visita cultural que comptarà amb la ministra de Cultura, Mònica Bonell.