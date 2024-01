Jornades de salut mental per unificar l'atenció als adolescents

C. C.

Actualitzada 26/01/2024 a les 16:15

Carles Mur, cap del Servei de Salut Mental del SAAS, ha inaugurat juntament amb la ministra de Salut, Helena Mas, les jornades sobre la salut mental dels adolescents. Mur ha subratllat la importància de fer un abordatge conjunt de la qüestió, ja que els factors que incideixen en l’increment de les malalties mentals en infants i adolescents, abarquen tot tipus d’àmbits: des de l’educació, fins al món jurídic. Precisament, per Mur, és en el món de l’educació on caldrà fer més incidència, ja que és fonamental a l’hora de fer una tasca preventiva i ha anunciat que s’estan elaborant programes per fer dels educadors agents actius en la detecció de problemàtiques mentals.