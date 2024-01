Grifols fa arribar als Estats Units la demanda presentada contra Gotham City

Actualitzada 26/01/2024 a les 20:02

La multinacional catalana Grifols ha interposat una demanda contra el fons d'inversió nord-americà Gotham City davant del Tribunal del Districte Sud de Nova York per sol·licitar el "rescabalament pels danys financers i reputacionals" causats per l'informe publicat per aquest últim acusant a la farmacèutica de manipular el deute reportat i l’ebitda (el benefici operatiu) per reduir artificialment el palanquejament. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies (ACN), la denúncia al·lega que el fons d'inversió va obtenir una posició en curt "considerable" a Grifols i demana que els demandats siguin considerats plenament responsables per un comportament "il·lícit".Com a recompensa, Grifols sol·licita que s'apliquin mesures cautelars perquè els demandants "es retractin i no persisteixen en les actuacions" i demana la compensació econòmica després de que és desplomés fins a un 25,91%% a la borsa per les acusacions reportades.