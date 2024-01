Actualitzada 26/01/2024 a les 13:24

El Govern ha aprovat una nova quota general de les autoritzacions d'immigració de 125 permisos de residència i treball per compte propi, de les quals 25 són reservades per a professionals liberals i 100 per a altres supòsits per compte propi. Segons ha informat a través d'un comunicat, s’han exhaurit totes les autoritzacions de la darrera convocatòria de l’abril de l'any passat quan es van lliurar 50 permisos per a professionals liberals i 200 per als altres supòsits.