Espot veu "esperança" per remuntar el suport al 'si'

Actualitzada 26/01/2024 a les 14:34

El cap de Govern, Xavier Espot, ha expressat "preocupació" pel descens en el suport a un acord d'associació amb la Unió Europea (UE) i ha manifestat que "l'hem de reconèixer". Tot i això, veu "esperança" per recuperar votants pel 'si' i remuntar el suport. Així ho ha declarat avui amb motiu dels resultats del sondeig d’opinió del segon semestre del 2023 d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I) que indicava una davallada del 29,4% per un 'si' al referèndum respecte al primer trimestre de l'any passat.Espot ha declarat que "veu un marge salvable" entre el grup de persones a favor de l'acord (el 30,8%), el que vol l'estatus actual (37%) i el que vol menys relació de la que es té (5,9%): "No és un marge enorme, hi ha cinc punts de diferència que són perfectament salvables". Ha argumentat que es tracta d'un grup de persones "indecises" que s'hauria de guanyar amb una campanya de divulgació "que encara no ha començat", ha assegurat. En aquest sentit, ha afegit que hi ha molta "desinformació" i "mitges veritats" que provoquen "neguit" entre la població.