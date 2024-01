El sector agrícola veu "insuficients" les mesures del Govern francès

Actualitzada 26/01/2024 a les 21:50

La mobilització dels agricultors francesos a la carretera d'accés al país s'allargarà el cap de setmana i la carretera de l'Ospitalet a Andorra romandrà tallada eventualment fins el diumenge, segons ha confirmat al Diari un dels pagesos instal·lats al tram fronterer. Els agricultors consideren "insuficients" les mesures adoptades pel Govern francès i decideixen mantenir les protestes per seguir demanant més ajudes que fa temps que colpeja el sector. La suma total que reclama el col·lectiu és de dos milions d'euros.El primer ministre francès, Gabriel Attal, ha avançat una sèrie de mesures que preveuen mitigar les mobilitzacions que s'han estès pel territori veí, tot i que fins ara no satisfan al col·lectiu. Algunes d'aquestes mesures són reembolsar de manera automàtica l'impost del dièsel per la maquinària agrícola, que abans es reclamava a final d'any, i derrogar l'obligació de cedir un 4% de les terres en guaret, les terres que es deixen un o mes anys en repòs. També es vol accelerar els pagaments de la Política Agrícola Comuna (PAC), una mesura per reduir la importació de productes de països forans i protegir la producció nacional, i reduir de quatre a dos mesos el termini per presentar un recurs contra un projecte agrícola. En aquests casos, els jutges disposaran d'un període màxim de deu mesos per dictar sentència.