Els agricultors instal·len un campament per tancar l'accés a Andorra fins al diumenge

DIV. 26/01 11:15 H La circulació en territori francès, a l'alçada de l'encreuament de la RN22 i la RN320 (zona de la Croisade), ha quedat bloquejada a causa de les manifestacions que estan tenint lloc a França.



Els agricultors francesos tenen la intenció de mantenir el tall de l'accés a Andorra des de l'Ospitalet, en el punt que tenen bloquejat a la cruïlla de La Croisade fins al diumenge al vespre. Els pagesos acompanyats de les famílies han instal·lat un gran campament amb provisions d'aigua i menjar per poder continuar la protesta durant el cap de setmana, segons han comentat al Diari les persones mobilitzades en la cruïlla. Els manifestants han tirat a terra materials diversos i han fet una foguera en una part de la calçada.El punt d'intersecció de l'RN-22 i l'RN-320 ha quedat tancat al trànsit poc després de les 10 hores amb l'arribada de desenes de pagesos que han bloquejat la circulació amb tractors amb remolcs de grans dimensions per protestar contra el govern de l'Elisi.La circulació està totalment tancada en direcció a Andorra però s'obre puntualment per als vehicles que provenen del Principat. Els agricultors permeten cada hora durant uns 20 minuts el pas de vehicles que van cap a territori francès però mantenen el tall total per accedir a l'RN-22 cap al Pas de la Casa, segons han explicat al Diari els pagesos que protagonitzen la protesta.Els pagesos han destacat que estan mobilitzats perquè porten dos anys de sequera a la Cerdanya francesa i el govern francès no els dona els ajuts que havia anunciat i també perquè "no paren de posar taxes al gasoil", segons han exposat en declaracions al Diari.Mobilitat ha fet públic a les 11.15 hores el tall de la ruta francesa i recomana buscar informació actualitzada abans d'iniciar desplaçaments entre els dos països i "buscar rutes alternatives tant per accedir a França com per entrar al país". El servei de trànsit assenyala que les autoritats franceses han advertit que les complicacions es poden produir avui i demà per les manifestacions dels agricultors veïns.