El PS vol informació sobre una adjudicació de 40.000 euros

Andorra Turisme encarrega un estudi sobre el sector gastronòmic

El conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere Baró, va entrar ahir una bateria de preguntes escrites a la Sindicatura i dirigides al Govern sobre l’adjudicació directa per part d’Andorra Turisme per dur a terme un estudi sobre el sector gastronòmic. Segons va informar el grup a través d’un comunicat, Baró demana la justificació per la qual la parapública ha decidit fer aquest estudi per un import de 40.000 euros i per què s’ha fet de forma directa a la societat Foro de Debate SLU. Així mateix, Baró vol saber si Andorra Turisme ha contactat prèviament amb alguna empresa del país

