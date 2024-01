El Govern decidirà sobre l'expulsió del policia condemnat

L’agent té obert un expedient i la resolució la dictarà l’executiu en ser una falta molt greu

El rebuig del Constitucional al recurs d’empara interposat per l’agent de policia condemnat a divuit mesos de presó condicional per proferir insults discriminatoris a un company posa fi al procés judicial. La sentència imposa reclusió condicional, l’obliga a pagar les despeses processals i a abonar la quantitat simbòlica d’un euro a la víctima, però no fa cap referència a inhabilitació professional. Serà el Govern qui tindrà la decisió final sobre el futur de l’agent al cos d’ordre. Un cop es tanca el procés judicial s’obre la via administrativa, i ara mateix hi ha un expedient disciplinari en curs contra el

#1 Herbert

(26/01/24 07:11)