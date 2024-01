Arrestat a la frontera del riu Runer amb 2,8 grams de cocaïna

Actualitzada 26/01/2024 a les 10:40

En els últims dies la policia ha detingut a cinc persones per delictes contra la salut pública. Durant la matinada del dimecres es va controlar un home de 38 anys i no resident que accedia al país per la frontera del riu Runer amb 2,8 grams de cocaïna. També es trobava en possessió de dos grams de marihuana i 1,5 d'haixix. La policia li va realitzar la prova de drogues al volant, la qual va donar positiva i per conseqüent també se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat col·lectiva. La matinada de dijous en el mateix punt, un altre home de 45 anys, va ser arrestat amb una petita quantitat de cocaïna. Com en el cas anterior, l'arrestat també va donar positiu en la prova de tòxics.Durant aquests dies la policia ha efectuat rondes preventives per detectar consum o venda d'estupefaents en locals i zones d'oci nocturn del Pas de la Casa durant les quals s'han detingut tres persones més. Es tracta d'un home de 24 anys amb una pastilla d'èxtasi i dos homes de 29 i 21 anys i no residents amb 0,8 grams de cocaïna.