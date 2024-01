Arrestat un conductor per intentar retirar un tractor

Actualitzada 26/01/2024 a les 17:08

El bloqueig de la carretera de l'Ospitalet a Andorra per la mobilització dels pagesos ha viscut un incident a primera hora de la tarda que ha acabat amb la detenció d'una persona. La policia francesa ha hagut d'intervenir poc després de les 14 hores per controlar un home que ha arribat a posar en marxa un dels tractors que tallen la carretera a la cruïlla de La Croisade per retirar-lo de la via i permetre el pas dels vehicles. El propietari del tractor ha alertat la gendarmeria i els agents han arrestat el conductor afectat pel tancament de la carretera que volia alliberar la circulació, segons ha pogut constatar in situ el Diari d'Andorra.La jornada ha transcorregut amb tranquil·litat des de primera hora del matí i el trànsit de vehicles s'ha anat reduint. Els agricultors només permeten circular uns minuts cada hora als conductors que provenen d'Andorra i van cap a França però no deixen passar cap vehicle en direcció al Pas de la Casa, el que ha deixat el poble buit de visitants. L'activitat comercial a la vila fronterera és mínima i a establiments com la benzinera de Gasopas els empleats estan parats per la falta de clients.La zona de la cruïlla de La Croisade, on conflueixen l'RN-22 i l'RN-320, està ocupada per desenes de tractors i grans remolcs a més de desenes d'obstacles i bales de palla que han col·locat els pagesos per impedir el trànsit. Els agricultors mobilitzats han instal·lat a més un gran campament on desenes de participants en la protesta han menjat i estan passant les hores de bloqueig de l'accés a Andorra.La Cambra d'Agricultors de l'Arieja, la Federació departamental de sindicats d'explotacions agrícoles de l'Arieja i el sindicat Joves Agricultors han organitzat una "marxa blanca" per a demà a Pamiers per recordar a les dues víctimes mortals d'un accident en el bloqueig de carreteres de dimarts passat. Un conductor que es va voler saltar el tall va provocar un sinistre on va morir una agricultora i la seva filla, Alexandra i Camille Sonac.