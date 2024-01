Ajornat el desnonament dels avis

Actualitzada 26/01/2024 a les 11:15

El desnonament dels dos germans, l'Isabel i l'Antonio, previst per aquest matí ha quedat ajornat. La saig no s'ha presentat al domicili del carrer de la Callaueta per notificar-ho a la família, però l'advocat de l'Isabel, Emili Campos, que ha anat al pis dels afectats, ha explicat que ha rebut una trucada al seu despatx i ha confirmat que avui no hi haurà cap desnonament. "La saig m'està esperant per notificar-me la suspensió del desnonament d'acord amb la darrera resolució del Tribunal Superior de Justícia", ha comentat Campos. Ahir es va efectuar el pagament de la fiança a través d'una transfarència a la Batllia i això ha permès l'ajornament.