Un tractament amb cèl·lules mare evita una amputació de la cama d'una pacient

Actualitzada 25/01/2024 a les 13:02

Esther Sebastià una resident andorrana que portava des del març del 2019 amb una isquèmia crítica a la cama esquerra va poder salvar l'amputació gràcies a un tractament amb cèl·lules mare. La pacient tenia incapacitat per treballar i fer vida normal i després de ser diagnosticada per un equip mèdic del SAAS d'arteriopatia obliterant i de realitzar més de 10 intervencions que no van poder solucionar el seu estat van contactar amb la doctora Salarich. La doctora tenia experiència en tractar pacients amb isquèmia crítica amb cèl·lules mare amb molt bon resultat terapèutic i d'aquesta manera aconseguia mitigar l'evolució negativa i salvar extremitats d'amputacions. D'aquesta manera Cellab, una empresa de medicina regenerativa i banc de cèl·lules mare va produir el medicament i la pacient va rebre dues dosis de cèl·lules mare adultes extretes del teixit adipós que es van infiltrar de forma eco-guiada seguint el protocol d'infiltració de la doctora.Ara després de gairebé dos anys Esther Sebastià no ha tingut més dolor i fa vida pràcticament normal podent fins i tot esport.