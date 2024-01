Un 80% de ciutadans considera l'habitatge com el principal problema del país

Actualitzada 25/01/2024 a les 12:42

El sondeig d'opinió del segon semestre del 2023 del grup de recerca sociològica d'Andorra Recerca Innovació mostra com el principal problema del país, per a un 80%, és l'habitatge, i com a principal causa ho són l'elevat preu i la manca d'oferta. D'aquests, un 40% ho considera l'afer que més els afecta a nivell personal. Un 41% dels 750 enquestats afirma que destina entre un 30% i un 49% dels seus ingressos mensuals a l'habitatge, mentre que un 22% supera la meitat. La mitjana de la despesa mensual se situa en el 37%. Tanmateix, un quart dels enquestats respon que busca pis per trobar-ne un de més econòmic. La següent preocupació, a molta distància del 80% que és l'habitatge, són els salaris, amb un 22,2%, seguit del "car" nivell de vida amb un 17,1% i el trànsit, amb un 13,6%Un altre del tema enquestat és el de l'acord d'associació amb la UE i les respostes indiquen que un 11% dels ciutadans considera que Andorra hauria de convertir-se en membre de la UE, mentre que a un 30% creu com positius l'acord que s'està negociant tal com està ara mateix. Un altre 30% es mostra procliu a mantenir l'estatus que ha perdurat fins avui dia i un 8% voldria una reducció de les relacions amb la UE. Un de cada cinc enquestats no s'ha pronunciat sobre el tema.