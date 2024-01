Torres i el seu homòleg espanyol tracten estratègies de turisme sostenible

Actualitzada 25/01/2024 a les 17:50

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, s'ha reunit avui amb el seu homòleg espanyol, Jordi Hereu i amb la secretària d'Estat, Rosana Morillo. La reunió ha tingut lloc durant la segona jornada de Fitur que es celebra a Madrid. Durant la sessió bilateral, els dos ministres han repassat les diferents àrees en què Andorra i Espanya col·laboren. D'aquesta manera s'han instat a trobar noves sinèrgies en àrees estgratègiques per als dos governs, com ara el turisme sostenible.Torres ha mantingut trobades amb alts representants d’Albània i d’Hondures. La ministra de Turisme d’Hondures, Yadira Gómez, ha proposat a Andorra signar un memoràndum d’entesa i s’ha mostrat especialment interessada en conèixer el model d’experiència turística desenvolupat per Andorra Turisme al llarg dels darrers anys.Per la seva banda, la ministra albanesa de Turisme i Medi Ambient, Mirela Kumbaro, ha convidat formalment a Torres a la 70a reunió de l’ONU Turisme de la comissió regional per a Europa, que se celebrarà a Tirana, la capital albanesa, el proper mes d'abril.