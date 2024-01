Del Pacte Nacional es desprèn que continuarà l’escalada de preus en diagnosis i tractaments

La despesa sanitària creix i no ho fa únicament per l’envelliment de la població, com es podria pensar, sinó també pel cost que s’ha de destinar al diagnòstic i el tractament, en constant evolució amb l’encariment que això implica, i aquesta és una de les qüestions que es va posar sobre la taula durant la presentació del Pacte Nacional de Salut als partits polítics i grups parlamentaris. “Si volem millorar, hem de fer una despesa en diagnòstic i tractament i també en la modernització i remodelació de la maquinària”, va exposar Carol Puig, representant de DA en el seguiment del