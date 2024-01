Actualitzada 25/01/2024 a les 13:41

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal d'Andorra, Joan-Enric Vives, ha rebut aquest matí la visita de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, per tractar les prioritats i línies d'actuació dels ministeris. Segons informa el Bisbat d'Urgell, Bonell ha parlat dels objectius en termes de patrimoni i de cultura, "tot explicant també el procés de restauració i recuperació d’alguns bens mobles que s’han dut a terme o que ja es tenen previstes en un futur". Baró, per la seva banda, ha traslladat a Vives "els projectes i objectius per els propers cursos" i ha explicat "les tasques encomanades en l’àmbit de relacions institucionals".