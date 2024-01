Talls a l'RN-20 de l'Ospitalet al Pas de demà a diumenge

Actualitzada 25/01/2024 a les 18:18

Les protestes dels agricultors francesos dificultaran la mobilitat amb França a partir de demà i durant tot el cap de setmana. La informació que ha arribat extraoficialment a Andorra anuncia que els talls començaran demà a partir de les 10 hores i es prorrogaran de manera intermitent fins al diumenge. La mobilització afectarà l'RN-20 i els tancaments al pas de vehicles es faran des de l'Ospitalet fins a l'antiga duana francesa, segons les previsions que destaquen que hi pot haver piquets en diversos punts de la carretera.La companyia de transport Andbus adverteix de les dificultats per desplaçar-se cap a França els dies 26, 27 i 28 de gener. L'empresa informa els clients en la pàgina web que la possibilitat de talls de circulació en la frontera amb Andorra amb França per les manifestacions dels agricultors gals fa que no puguin garantir que les línies operin amb normalitat". L'alerta es dona als viatgers perquè ho tinguin en compte abans de comprar el bitllet de bus. La companyia preveu mantenir el servei a Tolosa.