El consell de ministres va aprovar ahir les noves tarifes de la ITV i del taxi per al 2024, les quals s’actualitzen d’acord amb l’IPC. “La base és la tarifa del 2023 sumada al 4,6% de l’IPC”, va comentar el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell. La mesura, a proposta de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, estableix que, per exemple, la primera i segona inspecció tècnica de vehicles passaran a costar 24,90 euros, igual que l’expedició d’un duplicat de la targeta de transport per pèrdua, deteriorament