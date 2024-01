Les autoritzacions de treball augmenten un 11,2% el tercer trimestre el 2023

Actualitzada 25/01/2024 a les 10:21

Entre juliol i setembre del 2023 es van autoritzar 1.799 persones per treballar al país, que representa un 11,2% més que durant el mateix període del 2022, segons publica Estadística. Pel que fa a les autoritzacions prorrogables es van acceptar 1.263, 32 menys que el mateix trimestre de l'any passat. Respecte als permisos de residència i treball es van aprovar 834, el que suposa una variació anual l'1,7% menys que el mateix període del 2022. Pel que fa als permisos de residència simple suposen 348 autoritzacions, un 7,7% més respecte al mateix trimestre de l'any anterior. D'aquesta manera, es van acordar 71 permisos per treballadors fronterers, 45 menys que el mateix període de l'any 2022.Quant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal es situen en 335 i disminueixen un 31,2% respecte al mateix trimestre de l'any passat. Les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres són 154, disminuint així un 16,8%, i les de treball temporal per recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius, se situen en 47 autoritzacions, disminuint en 8 unitats respecte al mateix trimestre del 2022. Finalment, Estadística assegura que no s'ha atorgat cap autorització de treballador fronterer temporal.